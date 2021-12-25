В пятницу через гуманитарный коридор под Донецком пропустили более 400 жителей

Через КПВВ «Еленовка» людей пропускают в понедельник и пятницу Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Власти ДНР в пятницу, 24 декабря, возобновили пропуск жителей через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» под Донецком. КПВВ в обе стороны пересекли 415 человек и 79 автомобилей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- На территорию Республики запущены 45 автомобилей и 284 человека. На территорию Украины выехали 34 автомобиля и 131 человек. За оказанием помощи обратились 73 человека, - говорится в сообщении.

Напомним, что пункт пересечения «Еленовка» работает два раза в неделю. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение Межведомственного оперативного штаба. Жители ДНР могут выезжать из Республики и въезжать через «Еленовку» только по разрешению Штаба.

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