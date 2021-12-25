Украинские военные из 54-й бригады выпустили за минувшие сутки по Донецку 14 мин

Схема обстрелов территории ДНР 24 декабря. Фото: УНМ ДНР

Украинские военные за сутки выпустили по ДНР 14 мин калибром 120 мм. Об этом сегодня сообщили в управлении Народной милиции Республики.

Отмечается, что боевики 54-й отдельной механизированной бригады, которой командует полковник Алексей Майстренко, открыли огонь с позиций, расположенных в районе города Марьинка из 120-мм минометов по поселку Александровка на юго-западе столицы ДНР. Было выпущено 14 мин.

Лишь по счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал. Повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.

А вот на территории ЛНР день прошел относительно спокойно. По данным наблюдателей представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) за прошедшие сутки огневых провокаций со стороны украинских боевиков не зафиксировано.

Впрочем, жители республик хорошо понимают, что вся эта «тишина» - обманчивая.

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