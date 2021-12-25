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Общество25 декабря 2021 6:22

Глава ДНР поменял руководство в МЧС Республики

Назначены новые первый замминистра и главный госинспектор по пожарному надзору
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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У министра МЧС Алексея Кострубицкого (слева) новый первый заместитель. Фото: АГ ДНР

У министра МЧС Алексея Кострубицкого (слева) новый первый заместитель. Фото: АГ ДНР

Андрей Богомаз освобожден от должности первого заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в указе №381 Главы ДНР Дениса Пушилина.

Отмечается, что опубликованный сегодня документ вступил в силу со дня его подписания 22 декабря 2021 года.

На эту должность указом Главы ДНР №382 от 23 декабря 2021 года назначен Дмитрий Костямин. Ранее он был главным государственным инспектором по пожарному надзору МЧС ДНР.

В свою очередь Указом Главы ДНР №383 от 23 декабря 2021 года на должность главного госинспектора по пожарному надзору назначен Николай Чубучный. Документ вступил в силу 24 декабря 2021 года.

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