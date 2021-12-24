Погода в Донецке: 25 декабря будет облачно, ожидается дождь со снегом

Завтра на протяжении всего дня в столице будет стоять пасмурная погода Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Завтра на протяжении всего дня в столице Донецкой Народной Республики будет стоять облачная погода. С утра ожидается мелкий дождь, который ближе к вечеру сменится на снег.

Утром температура воздуха за окном составит +1…+2 градуса тепла, днем она не превысит +3 градусов по Цельсию.

Ветер южный, со скоростью воздушных масс до 8-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет находиться в пределах 740-741 миллиметра ртутного столба.

25 декабря православная церковь отмечает день памяти святителя Спиридона - чудотворца. Считается, что это самый холодный день декабря - его еще называют солнцеворот: «Солнце переходит на другой бок». Этот день определяет характер всей предстоящей зимы. Если солнышко выглянуло на Спиридона - дни на святках (7-19 января) будут ясными, а Новый год морозным. Если будет хмуро и на деревьях проступит иней - быть Новому году пасмурным и теплым. Если же ночью ясно, то зима будет холодной, а лето жарким; а если темно - быть зиме теплой, а лету - пасмурным.

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