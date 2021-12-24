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Общество24 декабря 2021 16:52

За незаконную торговлю елками в ДНР будут штрафовать

Правоохранители Республики пресекают факты несанкционированной продажи хвойных деревьев
Ирина ДМИТРИЕВА
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Происхождение срезанной елки можно легко установить прямо на рынке, попросив документы

Происхождение срезанной елки можно легко установить прямо на рынке, попросив документы

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Правоохранители Донецкой Народной Республики проводят рейды, направленные на пресечение незаконной торговли хвойными деревьями на рынках и в торговых объектах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР.

В ведомстве уточнили, что при проверке полицейские обращают особое внимание не только на наличие у предпринимателей нужной документации, но также на соблюдение ими законодательства в сфере охраны труда и правил благоустройства своего торгового места.

- Обязательным также является наличие свидетельства о государственной регистрации юридического или физического лица-предпринимателя, разрешения на размещение торгового объекта и документов, подтверждающих происхождение елочной продукции и прохождение радиационного контроля, - рассказали в МВД.

Если факт незаконной торговли будет выявлен, нарушителей оштрафуют. Кроме того, статья 160 КоАП предполагает наказание за торговлю товаром с рук в неустановленном месте. Так, к примеру, по этой причине в Горняцком районе Макеевки стражи порядка изъяли у предпринимателя 35 сосен на общую сумму в 24 500 рублей.

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