В ДНР всерьез возьмутся за недострои

Открытые всем ветрам постройки постепенно приходят в упадок и превращаются в аварийно-опасные Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поставил перед Народным Советом задачу глобально пересмотреть законодательную базу в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. С таким заявлением руководитель Республики обратился к депутатам во время своего ежегодного послания парламенту.

Одним из актуальных вопросов он считает судьбу объектов незавершенного строительства. Проблему следует устранить, но для этого нужно внести соответствующие изменения в законодательное поле.

- Необходимо определить правовой механизм проведения экспертизы их технического состояния, завершения строительства и ввода в эксплуатацию. Это позволит расширить возможности по предоставлению жилья для граждан, чьи дома были разрушены в ходе боевых действий, для военнослужащих и молодых семей, - считает Глава ДНР.

Напомним, перед Народным Советом в 2022 году стоит также задача по принятию законопроекта «О гражданстве», в котором будет закреплен еще ряд постулатов доктрины «Русский Донбасс», в частности, поддержка носителей русского языка и строительство Донецкой Народной Республики как русского национального государства.

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