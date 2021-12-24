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Общество24 декабря 2021 12:54

Денис Пушилин заявил, что строительство ДНР как русского национального государства закрепят законодательно

Глава Республики обратился с традиционным ежегодным посланием к депутатам парламента
Ирина ДМИТРИЕВА
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Руководитель государства назвал законопроекты, которые необходимо принять в первую очередь. Фото: denis-pushilin.ru

Руководитель государства назвал законопроекты, которые необходимо принять в первую очередь. Фото: denis-pushilin.ru

Перед депутатами Народного Совета ДНР поставлена задача закрепить на законодательном уровне ряд положений доктрины «Русский Донбасс». Такое заявление прозвучало сегодня от Главы государства Дениса Пушилина во время его ежегодного обращения к парламенту.

- Перед Народным Советом в 2022 году стоит задача по принятию законопроекта «О гражданстве», в котором будет закреплен еще ряд постулатов доктрины «Русский Донбасс», в частности, поддержка носителей русского языка и строительство Донецкой Народной Республики как русского национального государства, - подчеркнул он.

Сообщается также, что помимо этого парламенту необходимо будет принять ряд законопроектов, направленных на развитие малого и среднего бизнеса, свободы конкуренции и страхового дела. Это требуется для реализации Программы социально-экономического развития ДНР на 2022-2024 годы.

А еще Народный Совет запланировал синхронизировать 113 законов для реализации договора о единой таможенной территории с ЛНР.

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