В ЛНР прибыл «новогодний конвой» из России

Глава ЛНР Леонид Пасечник поприветствовал Деда Мороза из Великого Устюга, который привез подарки для детей Республики. Фото: glava-lnr.info

Сегодня в Луганск прибыли машины «новогоднего конвоя» от Общероссийского народного фронта. Об этом сообщили на официальном сайте Главы ЛНР.

Уточняется, что российские гости приехали поздравить с наступающими праздниками ребят, которые пострадали в ходе боевых действий, а также тех из них, кто потерял в войну своих родных. Помимо сладостей и канцелярских наборов, дети получили именные подарки, о которых раньше просили в своих письмах Деду Морозу.

Самым большим сюрпризом для них стало его появление - поздравить юных жителей ЛНР с наступающим Новым годом вместе с общественниками приехал и сказочный персонаж из города Великий Устюг.

Долгожданного гостя лично встречал Глава Республики Леонид Пасечник. Он поблагодарил организацию за оказанную помощь, напомнив, что Россия не бросила Донбасс в 2014 году и продолжает оказывать всестороннюю поддержку жителям республик в эти дни.

- Все это позволит нашим детишкам забыть об ужасах войны, которые они перенесли в 2014 году, о ситуации, в которой живут на прифронтовых территориях. Наша задача - сделать их детство счастливым, - подчеркнул руководитель Луганской Народной Республики.

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