В ДНР увеличат размер выплат на погребение

Размер пособия на погребение составит 6 500 рублей. Фото: ЛИЦ

В 2022 году в Донецкой Народной Республике увеличат размер выплат на погребение умерших. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики.

Там отметили, что согласно новому Указу Главы ДНР от 23 декабря будут внесены изменения в ранее действующий документ «Об организации материального обеспечения застрахованных лиц на территории Донецкой Народной Республики и предоставления им социальных услуг». Новая редакция предусматривает увеличение размера пособия на захоронение.

- Данным Указом размер пособия на погребение (кроме погребения пенсионеров, безработных и лиц, которые умерли вследствие несчастного случая на производстве) с 1 января 2022 года составит 6 500 рублей, - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 января в ДНР на 30 процентов увеличат надбавку к окладам некоторым медработникам. Дополнительные выплаты будут осуществляться тем категориям сотрудников, которые работают в центрах первичной медико-санитарной помощи, а также в поликлиниках и на участках.

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