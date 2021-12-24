В ДНР готовы помочь жителям Украины с поиском пропавших без вести лиц

Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова выступила с заявлением. Фото: ombudsman-dnr.ru

Родственникам пропавших без вести лиц, проживающим на подконтрольной Украине территории, предложили бесплатно передать свой биоматериал для дальнейшего генетического исследования и ускорения процесса поиска родных на территорию Донецкой Народной Республики. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

По словам омбудсмена, на Украине доведенные до отчаяния семьи, чьи родственники пропали без вести в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, уже восьмой год тщетно ждут адекватных действий от своего государства и вышли с протестной акцией под офис президента Зеленского. Но выполнять их требования Киев попросту отказывается.

В связи с этим специалисты Донецкой Народной Республики предложили им сдать образцы своего биоматериала для дальнейшего изучения на территории ДНР.

- Процедура проводится на гуманитарной (безоплатной) основе, по личному заявлению родственника разыскиваемого лица, - сообщила Дарья Морозова.

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