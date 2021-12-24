ВСУ обстреляли поселок Александровку под Донецком

Огонь велся со стороны позиций украинских военных в Марьинке. Фото: штаб «ООС»

Сегодня утром под минометный удар украинской армии попал поселок Александровка, расположенный в западной части Донецка. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрел начался около 10.05 и велся со стороны позиций украинских военных в Марьинке. По населенном пункту были выпущены 14 мин калибром 120 миллиметров, - уточнили наблюдатели.

В настоящее время информации о пострадавших и разрушениях нет.

Напомним, вчера в результате атаки киевских силовиков в том же поселке был ранен мирный житель. Пострадавшего доставили в центральную городскую больницу №14 города Донецка. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, множественные ранения левой височно-теменной области, левого плеча, проникающее ранение легочной подвздошной области, ранение обеих голеней по передней поверхности.

По факту совершения террористического акта на территории ДНР Генеральная прокуратура Республики возбудила уголовное дело.

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