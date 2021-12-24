В ДНР не зафиксировали ни одного летального исхода от коронавируса за день

Пандемия начинает понемногу отступать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике медики выявили 315 новых случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией. При этом не зарегистрирован ни один летальный исход от последствий болезни. Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения ДНР.

- По результатам проведенных 1020 лабораторных исследований диагноз подтвердился у 217 граждан, еще у 98 он был установлен клинико-эпидемиологическим путем. В это же время сняли с учета после выздоровления 406 пациентов, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, за день медики выявили 31 случай пневмоний, из них в госпитализации нуждались 15 человек. Всего на лечении в больницах сейчас находится 861 больной с воспалением легких, из них 627 нуждаются в кислородной поддержке.

С учетом последних данных, за время пандемии в Республике были зарегистрированы 117 767 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых выздоровели 106 068 человек, продолжают лечиться 2 553 пациента, умерли 9 146 больных.

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