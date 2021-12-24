Коронавирус в ЛНР смогли побороть свыше 17 тысяч жителей

Сейчас на лечении в Республике находятся 415 человек. Фото: ОД «Мир Луганщине»

За прошедшие сутки в Луганской Народной Республике были подтверждены 43 новых случая заражения жителей коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

Сейчас на лечении в Республике находятся 415 человек, 34 за прошедший день полностью победили болезнь и с двумя положительными тестами отправились домой. А вот несколько пациентов не справились с осложненным протеканием болезни и скончались.

- Зарегистрировали два летальных случая, - рассказали в Минздраве.

Таким образом, общее количество заболевших на 24 декабря составляет 21 365 человек. Из них выписались из больниц после лечения 17 899 пациентов, а 3 051 больному не удалось побороть ковид.

Тем временем сообщается, что жители ЛНР могут обратиться за помощью в экстренную службу по новому телефону. Правительство Республики постановило, что теперь вызов оперативных служб будет осуществляться по короткому мобильному номеру «112». Такую услугу оператор мобильной связи обязан предоставить бесплатно. Экстренная линия работает круглые сутки.

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