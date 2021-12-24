Центробанк ДНР изменит график работы в новогодние дни

В период новогодних и рождественских праздников работа финансового учреждения изменится Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В Центральном республиканском банке Донецкой Народной Республики обнародовали график работы отделений в праздничные дни. Сообщается, что в период новогодних и рождественских праздников - с 29 декабря по 10 января - работа финансового учреждения изменится.

Так, 29 декабря все отделения Центробанка будут функционировать в обычном режиме - до 17.00.

На 30 декабря запланирован сокращенный рабочий день. В этот день сотрудники банка будут обслуживать клиентов до 13.00, кроме тех, кто представляет бюджетные организации. При этом все структурные подразделения ЦРБ продолжат вести расчеты по экспортным и импортным операциям, в том числе по системе «Клиент-банк» до 13.00, а прием расчетных документов в системе «Клиент-Банк» будет осуществляться до 16.00.

С 31 декабря по 2 января в Центробанке объявлены выходные дни.

Работа отделений возобновится 3 и 6 января - до 14.00.

А 4 и 5 января, а также с 7 по 9 января банк будет закрыт.

- К полноценной работе ЦРБ вернется 10 января и будет принимать клиентов в обычном режиме, - рассказали в финучреждении.

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