Погода в Донецке: 24 декабря будет облачно, ожидается снег

С самого утра небо над городом будет покрыто облаками Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Завтра в столице Донецкой Народной Республики будет облачно - с самого утра небо над городом будет покрыто облаками. Днем может пойти мелкий снег, к вечеру он усилится. Кроме того, синоптики предупреждают про сильный ветер и гололед.

Утром температура воздуха за окном составит -18…-10 градусов по Цельсию, днем столбики термометров поднимутся до -6 градусов мороза.

Ветер юго-восточный, с порывами до 8-9, а местами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 750-748 миллиметров ртутного столба.

В этот день православная церковь вспоминает преподобного Даниила Столпника. У предков была традиция зажигать в это время лампадку, словно прибавляя впотьмах доброго света и прося солнце сойти на землю, вспыхнуть и отогнать от них нечистые силы. Погоду на 24 декабря также определяли по солнечным лучам: если они устремлялись вверх, то ждали холодов, а если стелились понизу - то готовились к вьюге.

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