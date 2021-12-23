В ДНР разрешили провести новогодние утренники в детских садах

Каждый ребенок сможет выразить свои пожелания Деду Морозу Фото: Олег Укладов

В дошкольных учреждениях Донецкой Народной Республики позволили провести новогодние утренники для детей. Такое решение было принято на заседании Межведомственного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

- Утренники разрешено проводить в детских садах в пределах 1-2 групп, в начальных классах школ - в пределах 1-2 параллелей классов, а в учреждениях дополнительного образования - для 1-2 секций или кружков одновременно, - уточнили по итогам заседания штаба.

Кроме того, на мероприятиях позволили присутствовать родителям и законным представителям детей - но только при условии соблюдения всех необходимых санитарно-эпидемиологических правил.

Напомним, в Донецкой Народной Республике ввели серьезные ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. С 25 октября на территории Республики запрещается проводить массовые мероприятия.

Запрет не коснулся посещения спортивных клубов, фитнес-центров, бассейнов и спортивных занятий на открытом воздухе. А вот для того, чтобы побывать в кафе, кинотеатре, библиотеке или театре, гражданам необходимо иметь при себе документ о вакцинации, справку о перенесенном ранее заболевании или отрицательный ПЦР-тест.

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