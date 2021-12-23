Коронавирус в ЛНР унес жизни 4 жителей

Пандемия COVID-19 стала серьезным испытанием для всех Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Луганской Народной Республике медики выявили и подтвердили 27 новых случаев заболевания жителей COVID-19. Также несколько пациентов, проходивших лечение от коронавируса, скончались. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Зарегистрированы четыре летальных случая, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, с начала эпидемии на территории ЛНР зафиксированы 3 049 случаев смерти, вызванной осложненным протеканием болезни. Всего на данное время в Республике подтверждены 21 322 случая заболевания жителей коронавирусной инфекцией. Почти 18 тысяч пациентов были сняты с учета после того, как пролечились и пошли на поправку.

Тем временем сообщается, что в Луганск доставили новую партию гуманитарной помощи из России. Очередной 105-й по счету грузовой конвой от МЧС РФ привез на территорию Республики необходимое медоборудование и лекарства. После пересчета начнется распределение гуманитарной помощи по медицинским учреждениям ЛНР.

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