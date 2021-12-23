Прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту ранения мирного жителя под Донецком

В настоящее время ведется следствие. Фото: gpdnr.su

Генеральной прокуратурой Донецкой Народной Республики возбуждено уголовное дело по факту ранения мирного жителя под Донецком 23 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В совершении террористического акта на территории ДНР обвиняются командир 54-й отдельной механизированной бригады и его подчиненные.

- Следствием установлено, что 23 декабря военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу командира Майстренко А.С. произвели обстрел поселка Александровка Петровского района города Донецка. В результате обстрела, мужчина 1969 года рождения, находившийся на улице, получил телесные повреждения в виде минно-взрывной травмы, многочисленных осколочных ранений височно-теменной области слева, левой половины грудной клетки, левого плеча и нижних конечностей, - говорится в сообщении надзорного органа.

Отмечается, что в настоящее время идет следствие.

Напомним, сегодня утром в пригороде Донецка был тяжело ранен мирный житель. Пострадавшего мужчину доставили в центральную городскую больницу №14, где врачи оказывают ему необходимую помощь.

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