Киев отказался открыть КПВВ на Донбассе в новогодние праздники

Работа контрольно-пропускных пунктов была ограничена ранее из-за угрозы распространения коронавируса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На переговорах минской Контактной группы представители Донецкой и Луганской Народных Республик выступили с предложением возобновить на время новогодних праздников работу контрольно-пропускных пунктов в Донбассе. Но украинская сторона эту инициативу отвергла. Такую информацию обнародовали в Министерстве иностранных дел ДНР.

Как пояснили в ведомстве, внятных аргументов причин своего отказа киевские переговорщики не предоставили.

- На сегодняшнем заседании Контактной группы Республики выступили с важнейшей гуманитарной инициативой, от которой Киев отказался без единого внятного аргумента, - рассказали в МИД.

Там подчеркнули, что возобновить работу пограничных КПВВ предлагалось с учетом соблюдения всех эпидемиологических правил, но Киев даже не уточнял никаких подробностей, а сразу же ответил отказом.

- Таким образом, украинские представители напрямую подтвердили, что ни о каком упрощении жизни граждан и заботе об их жизни и здоровье это государство не печется, - считают в Республике.

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