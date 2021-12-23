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Общество23 декабря 2021 10:30

В Донецк прибыл 105-й гуманитарный конвой из России

Белые фуры доставили в Республику необходимые лекарственные препараты и медизделия
Ирина ДМИТРИЕВА
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Гуманитарная помощь по линии МЧС РФ поступает в Донецкую Народную Республику с 12 августа 2014 года. Фото: dnmchs.ru

Гуманитарная помощь по линии МЧС РФ поступает в Донецкую Народную Республику с 12 августа 2014 года. Фото: dnmchs.ru

В Донецк прибыла очередная партия гуманитарной помощи из России. Ее доставил в Республику 105-й конвой из РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

- Шесть грузовиков доставили более 97 тонн гуманитарного груза в виде лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и медицинского оборудования, - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что разгрузка прибывшей помощи проходила на складах хранения в Донецке. После ее распределят на заседаниях государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности согласно поданным заявкам.

Напомним, в прошлый раз гуманитарный конвой от РФ приезжал в ДНР 25 ноября. Тогда белые фуры привезли с собой более 92 тонн помощи. В составе гуманитарного груза была получена вакцина «Спутник Лайт» для профилактики коронавирусной инфекции - а именно 290 тысяч ее доз, а также лекарственные препараты и изделия медицинского назначения.

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