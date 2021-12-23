В ДНР снижается количество заболевших коронавирусом

За день медики провели почти 1 500 лабораторных исследований Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По последним данным, заболеваемость коронавирусной инфекцией в Донецкой Народной Республике стабильно снижается. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

В ведомстве заявили, что за прошедшие сутки коронавирус был обнаружен у 361 человека.

- В ходе проведенных 1 403 исследований диагноз подтвердился в 16,5 процентах или 230 случаях. Также у 131 пациента COVID-19 был установлен по клинико-эпидемиологическим показателям, - рассказали врачи.

Коме того, у 50 больных выявили пневмонию, из которых госпитализировали 33 человека.

Таким образом, за время пандемии коронавирус обнаружили у 117 452 жителей ДНР, из которых 2 644 человека все еще находятся на учете у медиков, 105 662 пациента пролечились и выписались из больниц.

Кроме того, с начала эпидемии в Республике подтвердили 9 146 летальных случаев, вызванных осложнениями от перенесенной инфекции. Из них 64 человека не смогли побороть болезнь за прошедший день.

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