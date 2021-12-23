На окраине Донецка тяжело ранен мирный житель

Мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь Фото: Олег Укладов

Сегодня утром в пригороде Донецка был тяжело ранен мирный житель. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сообщается, что инцидент произошел в поселке Александровка, расположенном в западной части столицы. Пострадавшему мужчине 52 года.

- Утром в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ получил осколочные ранения мужчина 1969 года рождения, - рассказали наблюдатели.

Уточняется, что раненого доставили в центральную городскую больницу №14 города Донецка. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, множественные ранения левой височно-теменной области, левого плеча, проникающее ранение легочной подвздошной области, ранение обеих голеней по передней поверхности.

Мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь.

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