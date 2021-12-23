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Политика23 декабря 2021 9:21

Прошедшие сутки прошли для жителей ДНР мирно

За это время подразделения украинской армии не открывали по территории Республики огонь
Ирина ДМИТРИЕВА
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На линии соприкосновения с ЛНР киевские силовики также придерживались перемирия. Фото: штаб «ООС»

На линии соприкосновения с ЛНР киевские силовики также придерживались перемирия. Фото: штаб «ООС»

Прошедшие сутки на линии соприкосновения между Донецкой Народной Республикой и Украиной прошли тихо. Подразделения киевской армии не открывали по территории Республики огонь. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- За прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны украинских боевиков не зафиксировано, - заявили в оборонном ведомстве.

Напомним, днем ранее представители Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщали об одном обстреле со стороны ВСУ. Тогда под огонь попал поселок Александровка на западе Донецка. Киевские силовики выпустили по нему двадцать 120-миллиметровых мин. Жертв и повреждений инфраструктуры наблюдатели не зафиксировали.

Тем временем в зоне ответственности ЛНР украинские войска придерживались в эти сутки режима перемирия.

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