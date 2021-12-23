Киев сообщил о проведении разбирательств по поводу загрязнения воды в канале «Северский Донец - Донбасс»

С начала декабря жители региона жалуются на странный «аптечный» запах из кранов. Фото: Минстрой ДНР

В адрес украинских переговорщиков поступило письмо от представителей ДНР с требованием разъяснить ситуацию по ненадлежащему качеству воды, поступающей в водопроводную сеть Республики из украинских водохранилищ.

Данная тема поднималась и на встрече минской подгруппы по экономическим вопросам. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Донецкой Народной Республики.

- Киев не отрицал проблем с качеством поставляемой нашим жителям воды и уведомил нас о том, что на данный момент украинская сторона проводит разбирательства обстоятельств загрязнения водных ресурсов, - заявили в ведомстве.

Там также отметили, что ожидают от Украины официальных результатов разбирательства, и подчеркнули, что, со своей стороны, власти ДНР предпринимают все меры, чтобы не допустить распространения загрязненной воды среди населения.

- На данный момент Республика обеспечивается чистой водой из собственных резервуаров, - сообщили в МИД.

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