Украина отказалась освободить Андрея Косяка

Пленение луганского наблюдателя вызвало возмущение жителей Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украина отказывается от каких-либо гуманитарных инициатив в отношении удерживаемых ею лиц. Об этом по итогам заседания Контактной группы сообщила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики, полномочный представитель ДНР на переговорах в Минске Наталья Никонорова.

Она отметила, что республики Донбасса неоднократно проявляли подобный жест доброй воли, однако Киев таких шагов ни разу не делал. Украина даже отказывается освободить захваченного ей луганского наблюдателя в СЦКК Андрея Косяка, чем полностью блокирует возможность дальнейших обменов пленными.

- Мы призвали Украину совершить хотя бы одну гуманитарную акцию и вернуть нам Андрея Косяка и кого-то из удерживаемых людей, которых Украина якобы готова представить на обмен. Но нам было отказано, - заявила полпред.

По ее словам, подобное поведение со стороны украинских властей свидетельствует о том, что даже в преддверии новогодних праздников Киев абсолютно не готов сделать какие-то гуманитарные шаги, чтобы реально помочь людям.

- Киеву предпочтительнее пожертвовать благополучием миллионов людей, только бы не идти с нами на прямой диалог и не приходить к консенсусу, - подчеркнула Наталья Никонорова.

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