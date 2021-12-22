В ДНР приняли почти один миллион заявление о выдаче республиканского паспорта

В ДНР приняли почти миллион заявлений на получение внутреннего паспорта Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С начала выдачи паспорта гражданина Донецкой Народной Республики Миграционная служба министерства внутренних дел приняла почти один миллион заявлений о выдаче документа. Об этом сообщили в МС МВД ДНР.

- В текущем году было принято более 280 тысяч заявлений о выдаче паспорта гражданина ДНР, что на 38 тысяч превышает прошлогодние показатели, – говорится в сообщении. – Всего же по Республике было принято почти 1 млн заявлений об оформлении внутреннего паспорта.

В Миграционной службе Республики рассказали, что в 2021 году около 160 тысяч жителей Республики подали заявление на получение паспорта Российской Федерации.

- Всего же на сегодняшний день 380 тысяч жителей ДНР изъявили желание вступить в российское гражданство, - сказали Миграционной службе МВД Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лучше работники культуры ДНР получили награды и денежные призы

Торжественное собрание прошло в столичной филармонии (подробнее)