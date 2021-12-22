В честь погибшего защитника ДНР Михаила Яновского в Шахтерске установили памятный знак «Звезда Героя»

Фото: Михаил Шаталов

В память о погибшем защитнике Донецкой Народной Республики Михаиле Яновском на фасаде доме, где он жил, установили памятный знак «Звезда Героя». Об этом сообщил мэр города Александр Шатов.

- Можно много рассуждать о доблести и мужестве, сохранении истории и увековечении памяти. А можно просто совершить поступок. Такой, как совершили вы, настояв на необходимости установки «Звезды Героя ДНР» Михаила Яновского, - сказал градоначальник на открытии памятного знака.

Жители Шахтерска почтили память земляка минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку.

Напомним, что в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в преддверии Дня энергетика, почтили память погибших во время время выполнения профессиональных обязанностей в ходе боевых действий энергетиков ДНР и ЛНР.

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