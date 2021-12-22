В ДНР определили лучших работников культуры Республики. Фото: Минкульт ДНР

В столице Донецкой Народной Республики подвели итоги года в области культуры. В ходе торжественного собрания лучшие работники отрасли получили награды. Об этом сообщили в министерстве культуры ДНР.

- Подводя итоги прошедшего года Русской культуры в Донбассе, в первую очередь хотелось бы отметить труд тех людей, без которых значимые мероприятия, направленные на популяризацию русской культуры и духовности, не состоялись бы, - сказал министр культуры Михаил Желтяков.

Михаил Васильевич отметил, что на протяжении года изо дня в день работники культуры прикладывали усилия для преумножения культурных и исторических традиций городов и районов Республики.

- Уверен, что и в дальнейшем ваш созидательный труд будет находить самый горячий отклик в сердцах жителей и гостей нашей Республики, - подчеркнул министр.

Лучшие работники отрасли получили награды и денежные призы.

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