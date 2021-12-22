Полицейские обнаружили в Стаханове крупный тайник с боеприпасами и взрывчаткой

В Стаханове обнаружен крупный тайник с боеприпасами и взрывчаткой. Фото: МВД ЛНР

Из обнаруженного в Стаханове тайника сотрудники министерства внутренних дел Луганской Народной Республики изъяли тысячи боеприпасов и больше 30 килограммов взрывчатки. Об этом сообщили в правоохранительном ведомстве ЛНР.

- На территории со складскими помещениями обнаружено и изъято почти две с половиной тысячи патронов разного калибра, больше 25 килограммов тротила, восьми килограммов пластида, 80 подствольных гранат, 23 выстрела к ручному противотанковому гранатомету, 40 различных гранат, кумулятивная граната со взрывателями, - говорится в сообщении.

Среди прочего, также обнаружено 48 снарядов и два ствола к зенитной установке.

- Еще 49 запалов к гранатам УЗРГМ, 13 магазинов к автомату Калашникова, две мины ОЗМ-72, три миноискателя и три дымовые шашки, - рассказали в МВД ЛНР.

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