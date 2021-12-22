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Политика22 декабря 2021 12:03

МИД ЛНР: Задача представителей Украины - имитация стремления к мирному урегулированию конфликта в Донбассе

Представители Республик продолжат попытки добиться от украинской стороны конструктива по ключевым вопросам
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Украинские войска тем временем продолжают стрелять по жилым кварталам Донбасса (архивное фото)

Украинские войска тем временем продолжают стрелять по жилым кварталам Донбасса (архивное фото)

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве иностранных дел Луганской Народной Республики по итогам переговоров с Украиной заявили, что представители Киева лишь имитируют стремление к миру.

- Изменит ли Украина на последнем в этом году заседании (Контактной группы) свою деструктивную позицию и окажется ли готова к реальным практическим шагам по выполнению Минских соглашений, покажет предстоящее заседание, - говорят в МИД ЛНР. - Однако результаты работы подгрупп вчера (21 декабря), в очередной раз подтвердившие наличие у переговорщиков из Киева задачи лишь имитировать «стремление к миру» при реальном отсутствии мандата на конкретные шаги по урегулированию конфликта, оптимизма не внушают.

Напомним, что очередное заседание Контактной группы стартовало в два часа дня 22 декабря.

- Представители Республик продолжат попытки добиться от украинской стороны конструктива по ключевым вопросам, которые продолжают блокироваться Киевом, - сказали в министерстве иностранных дел ЛНР.

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