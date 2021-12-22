МИД ЛНР: Задача представителей Украины - имитация стремления к мирному урегулированию конфликта в Донбассе

Украинские войска тем временем продолжают стрелять по жилым кварталам Донбасса (архивное фото)
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В министерстве иностранных дел Луганской Народной Республики по итогам переговоров с Украиной заявили, что представители Киева лишь имитируют стремление к миру.
- Изменит ли Украина на последнем в этом году заседании (Контактной группы) свою деструктивную позицию и окажется ли готова к реальным практическим шагам по выполнению Минских соглашений, покажет предстоящее заседание, - говорят в МИД ЛНР. - Однако результаты работы подгрупп вчера (21 декабря), в очередной раз подтвердившие наличие у переговорщиков из Киева задачи лишь имитировать «стремление к миру» при реальном отсутствии мандата на конкретные шаги по урегулированию конфликта, оптимизма не внушают.
Напомним, что очередное заседание Контактной группы стартовало в два часа дня 22 декабря.
- Представители Республик продолжат попытки добиться от украинской стороны конструктива по ключевым вопросам, которые продолжают блокироваться Киевом, - сказали в министерстве иностранных дел ЛНР.
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