Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2021 14:21

25 декабря в Луганске пройдет новогодняя ярмарка

В связи с этим Глава ЛНР приостановил запрет на массовые мероприятия
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
На ярмарке будет представлена продукция по ценам товаропроизводителей

На ярмарке будет представлена продукция по ценам товаропроизводителей

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В субботу, 25 декабря, в столице Луганской Народной Републики пройдет праздничная новогодняя ярмарка. Об этом сообщили в администрации города.

- В широком ассортименте будут представлены продовольственные, промышленные товары, сельскохозяйственная и плодоовощная продукция, продукция пищевых предприятий Луганска и Республики по ценам товаропроизводителей, - анонсировали в мэрии.

В столичной администрации рассказали, что в рамках ярмарки будет организован и елочный базар.

- Посетителей также ждет праздничная концертная и развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, - сказали в администрации Луганска.

Ярмарка будет проходить с 8.00 до 15.00 по адресу: Луганск, улица имени газеты «Луганская правда» (в районе стадиона «Авангард»).

В связи с проведением ярмарки Глава Республики Леонид Пасечник приостановил запрет на массовые мероприятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сколько стоят «живые» сосны и елки в Донецке в 2021 году

«Живые» сосны и елки в Донецке в 2021 году примерно на 20 процентов дороже, чем в прошлом (подробнее)