25 декабря в Луганске пройдет новогодняя ярмарка

На ярмарке будет представлена продукция по ценам товаропроизводителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В субботу, 25 декабря, в столице Луганской Народной Републики пройдет праздничная новогодняя ярмарка. Об этом сообщили в администрации города.

- В широком ассортименте будут представлены продовольственные, промышленные товары, сельскохозяйственная и плодоовощная продукция, продукция пищевых предприятий Луганска и Республики по ценам товаропроизводителей, - анонсировали в мэрии.

В столичной администрации рассказали, что в рамках ярмарки будет организован и елочный базар.

- Посетителей также ждет праздничная концертная и развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, - сказали в администрации Луганска.

Ярмарка будет проходить с 8.00 до 15.00 по адресу: Луганск, улица имени газеты «Луганская правда» (в районе стадиона «Авангард»).

В связи с проведением ярмарки Глава Республики Леонид Пасечник приостановил запрет на массовые мероприятия.

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