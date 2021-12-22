Глава ЛНР поздравил энергетиков Республики с профессиональным праздником. Фото: twitter.com/glavalnr
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поздравил энергетиков с профессиональным праздником. Текст поздравления руководитель государства опубликовал на своей официальной странице в Твитер.
- Устойчивое, надежное энергоснабжение потребителей – главная задача энергетиков Республики, с которой они отлично справляются. В профессиональный праздник действующим специалистам и ветеранам отрасли желаю успехов и благополучия, - написал Леонид Иванович.
Также, в преддверии Дня энергетика в ЛНР почтили память энергетиков, погибших при исполнении служебных обязанностей.
- Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто погиб, выполняя свой профессиональный долг. Помним, какой ценой дался им трудовой подвиг, – сказал заместитель министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Андрей Кустов. - Несмотря на обстрелы, несмотря на сложности и опасности военного времени, восстанавливали электроснабжение ЛНР.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Донецке почтили память энергетиков, погибших во время боевых действий в Донбассе
На бульваре Шевченко в центре столицы прошел траурный митинг (подробнее)