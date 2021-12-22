Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 352 жителей

Коронавирус в ДНР выявили еще у 352 жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Коронавирус в ДНР выявлен еще у 352 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- 21 декабря проведено 1482 исследования, из них выявлено 237 случаев заболевания и у 115 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 117 091 жителя. Из этого числа 105 178 человек выздоровели и были выписаны из больницы.

С начала пандемии в ДНР зарегистрировано 9082 летальных случая.

Лечение от ковида продолжают 2831 пациент.

Тем временем в Луганской Народной Республике коронавирус выявлен еще у 34 жителей. За сутки в ЛНР от коронавируса выздоровели 42 человека, не перенесли болезнь пять человек.

Напомним, в Донецке проводят донорскую акцию в поддержку онкобольных детей. Благотворительный фонд «Время Добрых» призывает жителей Республики прийти на помощь детям, которым нужна кровь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как жителям ДНР сдать анализ на антитела и получить QR-код на портале Госуслуг России

Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова рассказала о новшествах для «неофициально переболевших» (подробнее)