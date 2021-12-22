Лечение от коронавируса в ЛНР продолжают 417 пациентов

Коронавирус в ЛНР выявили еще у 34 жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР выявили еще у 34 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 22 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 21 295, – говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 42 жителя.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 17 833 человека, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

За сутки зарегистрировано пять летальных случаев. За все время в ЛНР зафиксировано 3045 случаев смерти от коронавирусной инфекции.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 417 пациентов.

Тем временем коронавирус в Донецкой Народной Республике выявили еще у 352 жителей. НА сегодняшний день лечение от Covid-19 в ДНР проходят 2831 пациент.

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