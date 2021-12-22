ВСУ выпустили по Александровке в ДНР 20 мин

ВСУ выпустили по Александровке 20 мин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины один раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под обстрел попал поселок Александровка на западе Донецка, - говорится в сообщении.

Отмечается, что по населенному пункту киевские силовики выпустили 20 мин калибром 120 миллиметров.

- Жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано, - сказали в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР: Анализ обстановки на линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о подготовке Киева к новым провокациям

Денис Пушилин отметил, что Украина стала полигоном для экспериментов внешних игроков (подробнее)