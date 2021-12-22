В ЛНР завили о готовящихся командованием ВСУ провокациях на линии соприкосновения

ВСУ готовят провокации. Фото: Фейсбук

На линии соприкосновения в Луганской Народной Республики командование вооруженных формирований Украины готовит провокации с задействованием разведчиков и спецназа. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- В подразделениях 24-й бригады на сегодня запланирована работа командира бригады Поступальского. Ранее на позиции этой бригады прибыли две группы из разведывательной роты и центра специального назначения «Запад», - сообщил он.

Филипоненко рассказывает, что украинский комбриг лично прибудет на передовые позиции для планирования провокационных действий с привлечением разведчиков и спецназа.

- Подразделения оборонного ведомства Республики ведут постоянное наблюдение за киевскими силовиками и любые агрессивные действия ВСУ незамедлительно будут пресечены, - подчеркнул представитель оборонного ведомства ЛНР.

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