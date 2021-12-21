В следующем году в ДНР удвоят число продовольственных ярмарок

В торговых выездах примут участие более 50 отечественных товаропроизводителей. Фото: Минагропром ДНР

В следующем году жителей и гостей Донецкой Народной Республики ожидает увеличение числа продовольственных ярмарок. Расширится и география их проведения. Об этом сообщили в Министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

Отмечается, что в торговых выездах примут участие более 50 отечественных товаропроизводителей.

- Помимо традиционных ярмарок в Донецке, такие мероприятия будут организованы также в Макеевке, Шахтерске, Горловке и Енакиево, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что организовывать ярмарки начнут уже с февраля. С подробным графиком их проведения можно ознакомиться на сайте Минагропрома.

Напомним, 18 декабря в Донецке прошла предновогодняя продовольственная ярмарка. Горожане смогли оценить качество и цену продуктов от отечественного производителя.

Дончане отметили, что даже сниженные ярмарочные цены увеличились по сравнению с прошлым годом примерно на 10 процентов. И если стоимость яиц, сливочного масла, фруктов и овощей хоть и несильно, но выросла, то к некоторым сортам рыбы было просто не подступиться из-за их дороговизны.

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