Украина саботировала 60 процентов встреч политгруппы в 2021 году

Предложения от Донецка и Луганска попросту игнорируют. Фото: dnronline.su

В уходящем году Украина саботировала большую часть заседаний минской подгруппы по политическим вопросам. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Донецкой Народной Республики, представитель ДНР на переговорах в Минске Наталья Михайлова.

- Украинская делегация так и не ознакомилась с нашим проектом дорожной карты и, как следствие, не предоставила своих комментариев на наш документ. Порядка 60 процентов заседаний украинские представители вообще не замечали присутствие представителей Донбасса или игнорировали наши вопросы, - подчеркнула она.

По словам Натальи Михайловой, предложенные республиками инициативы по особому статусу Донбасса были попросту заблокированы. И сегодняшняя встреча снова не принесла результатов - киевские переговорщики пообещали обновить украинский план действий, но их почему-то озадачило, что минскими соглашениями прописано создание отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

- Это вызвало некую необъяснимую истерию со стороны киевского представителя, - отметила замминистра иностранных дел ДНР.

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