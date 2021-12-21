Очередная партия гуманитарной помощи из России прибудет в ДНР 23 декабря

Белые фуры привезут жителям Донбасса необходимые лекарства и медоборудование Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике ожидают доставки почти 100 тонн гуманитарной помощи из России. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.

Уточняется, что очередной 105-й конвой от МЧС России прибудет на территорию Республики 23 декабря.

- Грузовики доставят более 97 тонн груза в виде лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и медицинского оборудования, - рассказали в ведомстве.

Разгрузка и хранение прибывшей помощи будут проходить в Донецке.

Напомним, в прошлый раз гуманитарный конвой от РФ приезжал в ДНР 25 ноября. Тогда белые фуры привезли с собой больше 92 тонн помощи. В составе гуманитарного груза была получена вакцина «Спутник Лайт» для профилактики коронавирусной инфекции - а именно 290 тысяч ее доз, а также лекарственные препараты и изделия медицинского назначения.

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