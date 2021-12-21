От коронавируса в ЛНР скончались еще 7 жителей

Не всем удается справиться с опасной инфекцией Фото: Алексей БУЛАТОВ

На утро 20 декабря ни одного нового случая заболевания коронавирусом в ЛНР не зафиксировано. При этом полностью выздоровели и выписались из больниц 24 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики.

В ведомстве заявили, что медики зарегистрировали также несколько смертей среди пациентов с ранее подтвержденным ковидом.

- Зарегистрировали 7 летальных случаев, - говорится в сообщении Минздрава.

В министерстве уточнили, что за весь период пандемии инфекция унесла уже 3 040 жизней. Общее число жителей, заразившихся COVID-19, в Республике на этот момент составляет 21 261. Из них 17 791 пациент уже пролечился и выздоровел, а 430 больных еще находятся на лечении.

Медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций. Соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте защитную маску в общественных местах и транспорте.

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