В одной из многоэтажек Горловки произошел крупный пожар

Инцидент произошел в Калининском районе по улице Богомольца. Фото: МЧС ДНР

В Калининском районе Горловки по улице Богомольца произошел крупный пожар. Загорелась 3-комнатная квартира на 2-ом этаже двухэтажки. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Отмечается, что на ликвидацию огня были брошены силы 40 работников пожарно-спасательного отряда Горловки и 8 единиц техники. Помимо самого тушения пожара, спасателям удалось вывести на улицу из задымленных помещений двух мужчин.

- Спасатели вынесли на свежий воздух из одной квартиры мужчину 1958 года рождения и вывели по лестничному маршу из другой мужчину 1981 года рождения. Пострадавшие госпитализированы в больницу, - рассказали в МЧС.

По данным ведомства, разбушевавшийся огонь полностью уничтожил квартиру и балкон, а также крышу здания площадью 8 квадратных метров и чердачный люк. В результате пожара в доме повреждены перекрытия и закопчены стены.

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