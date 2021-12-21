Под минометный обстрел ВСУ попал поселок Александровка под Донецком

Огонь велся со стороны подконтрольной Украине Марьинки. Фото: штаб «ООС»

Сегодня днем под минометный обстрел украинской армии попал поселок Александровка, расположенный в западной части Донецка. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрел был зафиксирован около 13.00. Огонь велся со стороны подконтрольной Украине Марьинки, - заявили наблюдатели.

Уточняется, что по направлению к поселку были выпущены двадцать 120-миллиметровых мин. Информация о пострадавших среди мирных жителей и разрушениях инфраструктуры в данный момент не поступала.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки территория ДНР была обстреляна один раз. Под массированным огнем ВСУ оказалось село Байрак к северо-востоку от Горловки. По нему были выпущены 29 гранат из АГС.

На линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой в этот период украинские венные соблюдали режим перемирия.

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