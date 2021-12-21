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Здоровье21 декабря 2021 10:57

В ДНР от вирусной пневмонии лечатся почти тысяча человек

При этом врачи фиксируют планомерный спад заболеваемости ковидом
Ирина ДМИТРИЕВА
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Главной угрозой при коронавирусе считается поражение легких

Главной угрозой при коронавирусе считается поражение легких

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике медики выявили 380 случаев заражения жителей ковидом. При этом у 60 больных они обнаружили пневмонию, госпитализация потребовалась 38 людям. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- По результатам 1533 проведенных лабораторных исследований коронавирус был выявлен у 296 человек, у 84 диагноз подтвердился по клинико-эпидемиологическим показателям. В это же время смогли полностью победить болезнь и сняться с учета 514 жителей Республики, скончались - 54, - сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что за весь период пандемии 116 739 жителей ДНР заболели коронавирусом. Из них умерли 9 001 пациент, находятся на лечении - 3 041, выздоровели 104 697 человек.

Кроме того, в медучреждениях на данный момент проходят лечение 998 пациентов с пневмониями, из них 726 получают кислородную поддержку.

Напомним, полиция ДНР проверила соблюдение гражданами масочного режима и самоизоляции. В результате рейдов были составлены 118 административных протоколов и вынесены 96 устных предупреждений.

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