В Буденновском районе Донецка сошел с рельсов трамвай

Авария произошла возле улицы Арктики, когда трамвай двигался к микрорайону Восточный Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В Донецке в районе парка Энергетиков сошел с рельсов вагон трамвая. Из-за этого движение электротранспорта по маршруту №10 было приостановлено. Об этом сообщил руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин.

Уточняется, что инцидент случился около улицы Арктики на пути следования трамвая по направлению к микрорайону Восточный.

- Пострадавших нет, - проинформировал мэр.

Напомним, снежный коллапс и сильный ветер, которые установились в ДНР прошлой ночью, существенно не повлияли на проходимость автомобилей на дорогах. По состоянию на утро 20 декабря пробок не было.

Государственные и коммунальные предприятия вывели на дороги технику для уборки дорог. На дорогах общего пользования работали 10 единиц снегоуборочных машин и 12 человек. В дежурном режиме находились 14 единиц техники и 17 человек. На дорогах населенных пунктов работали еще 10 спецмашин и 10 человек были задействованы в уборке снега.

В общей сложности, в дежурном режиме по всей Республике сейчас находятся 238 единиц техники и 239 человек.

Читайте также

Водителя, сбившего насмерть пешехода в Краснодоне, приговорили к двум годам тюрьмы

Инцидент произошел еще в ноябре 2020 года. На судебном заседании виновный признал свою вину и раскаялся в содеянном (подробнее)