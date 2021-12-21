В Буденновском районе Донецка сошел с рельсов трамвай

Авария произошла возле улицы Арктики, когда трамвай двигался к микрорайону Восточный
Фото: Юлия АНДРИЕНКО
В Донецке в районе парка Энергетиков сошел с рельсов вагон трамвая. Из-за этого движение электротранспорта по маршруту №10 было приостановлено. Об этом сообщил руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин.
Уточняется, что инцидент случился около улицы Арктики на пути следования трамвая по направлению к микрорайону Восточный.
- Пострадавших нет, - проинформировал мэр.
Напомним, снежный коллапс и сильный ветер, которые установились в ДНР прошлой ночью, существенно не повлияли на проходимость автомобилей на дорогах. По состоянию на утро 20 декабря пробок не было.
Государственные и коммунальные предприятия вывели на дороги технику для уборки дорог. На дорогах общего пользования работали 10 единиц снегоуборочных машин и 12 человек. В дежурном режиме находились 14 единиц техники и 17 человек. На дорогах населенных пунктов работали еще 10 спецмашин и 10 человек были задействованы в уборке снега.
В общей сложности, в дежурном режиме по всей Республике сейчас находятся 238 единиц техники и 239 человек.
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