В ДНР обещают сильные морозы в середине недели

Синоптики прогнозируют снижение температуры до 10 градусов мороза и снег Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На этой неделе на территории Донецкой Народной Республики ожидается существенное похолодание - синоптики прогнозируют резкое снижение температуры и снег. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики.

- На текущей неделе ожидаются следующие условия погоды. В начале и в конце периода - снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью и днем в пределах 4 градусов мороза - 2 градусов тепла. В середине периода - без существенных осадков, температурный фон ночью составит 10-15 градусов мороза, днем 5-10 градусов ниже ноля, - рассказали в ведомстве.

По данным Гидрометцентра, уже сегодня, 21 декабря, в столице Республики ожидается до -3…-5 градусов по Цельсию. Возможны незначительные осадки.

Напомним, непогода, наблюдавшаяся накануне, не осложнила проходимость на автодорогах в ДНР. По состоянию на утро 20 декабря пробок на дорогах не было.

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