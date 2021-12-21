В ДНР полиция проверила соблюдение гражданами масочного режима и самоизоляции

Правоохранители просят жителей с пониманием относиться к действующим ограничениям и соблюдать санитарно-эпидемические нормы. Фото: МВД ДНР

Сотрудники правоохранительных органов Донецкой Народной Республики продолжают следить за соблюдением гражданами противоэпидемических мер. На прошедшей неделе они проверили 320 объектов торговли, предприятий, учреждений и организаций на предмет нарушения утвержденных санитарно-эпидемических правил. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел ДНР.

Кроме того, к 20 гражданам, которые находятся сейчас на самоизоляции, полицейские заглянули домой.

- В результате рейдов были составлены 118 административных протоколов о невыполнении правил поведения, противоэпидемических мер и требований, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции,- рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в шести случаях были оштрафованы предприниматели и должностные лица. Кроме того, нарушители получили 96 устных предупреждений.

Напомним, за невыполнение режима повышенной готовности жителям придется отвечать по всей строгости закона. С конца сентября в Республике ужесточены карантинные меры - в связи с существенным всплеском заболеваемости ковидом, наблюдавшимся этой осенью в ДНР.

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