Глава ДНР Денис Пушилин поздравил сотрудников госбезопасности с профессиональным праздником

День органов госбезопасности в ДНР отмечается ежегодно 20 декабря. Фото: МГБ ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил сотрудников органов государственной безопасности с профессиональным праздником и поблагодарил за добросовестную службу.

— Вы оберегаете нашу Родину от внутренних и внешних угроз, защищаете конституционный строй и независимость Республики… Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, достижения профессиональных высот и всех поставленных целей! — сказано в поздравлении лидера государства.

Также Денис Пушилин отметил самоотверженную службу и верность долгу сотрудников службы госбезопасности. Их работу трудно переоценить. Эти люди неоднократно доказывали способность решать самые сложные задачи в экстремальных ситуациях.

— Вы не раз заблаговременно раскрывали преступный замысел противника, тем самым спасая человеческие жизни. Благодарю вас за добросовестную службу, — добавил Глава Республики.

День органов государственной безопасности в ДНР отмечается 20 декабря по указу Главы ДНР за 2019 год. В этот же день свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ФСБО, ФСО, СФР и ГУСП в Российской Федерации. В СССР этот день неофициально носил название «День чекиста».

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