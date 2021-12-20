За 2021 год в ДНР COVID-19 перенесли свыше 1100 подростков и детей

1116 детей и подростков перенесли коронавирус в ДНР Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году медики диагностировали новую коронавирусную инфекцию свыше чем у 1100 детей и подростков. Об этом сегодня ДАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

— В течение 2021 года в Донецкой Народной Республике 1116 детей до 18 лет перенесли COVID-19, — говорится в сообщении.

Согласно актуальным данным, в ДНР с начала пандемии COVID-19 был подтвержден у 116 359 жителей. Причем 104 183 пациента выздоровели, продолжают лечение 3 232 человека, летальных случаев зарегистрировано 8 994.

Для недопущения распространения коронавируса рекомендуется соблюдать меры профилактики и санитарно-гигиенические нормы – избегать мест массового скопления людей, носить маску, пользоваться антисептиком для рук и держать социальную дистанцию. Также в Минздраве призывают вакцинироваться. В ДНР используется для этого российская вакцина, полученная от РФ в качестве гуманитарной помощи.

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