Северо-восток Горловки подвергся обстрелу со стороны Украины

Обстрелу подверглось село Байрак
Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сегодня около 15.35 зафиксировало обстрел. Украинские боевики открыли огонь селу Байрак, что расположено на северо-востоке Горловки.
Уточняется, что огонь велся с позиций вооруженных формирований в населенном пункте Новолуганское. Всего было выпущено 29 боеприпасов из автоматического станкового гранатомета. Информация о пострадавших или повреждениях инфраструктуры пока не поступала.
Это было первое нарушение режима прекращения огня со стороны противника за прошедшие два дня. В последний раз боевики целились также по горловскому поселку шахты имени Гагарина.
С 27 июля 2020 года в Донбассе формально действует пакет дополнительных мер контроля режима прекращения огня. Они запрещают применение любого вида оружия. Согласно ежедневным отчетам Народных Республик и международных наблюдателей, украинская сторона перемирие не соблюдает из-за чего страдает мирное население.
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