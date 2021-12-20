В Макеевке открылась большая выставка новогодних игрушек

В этом году свои новогодние игрушки представили более 400 мастеров. Фото: администрация города Макеевки

Макеевка в седьмой раз организовала большую конкурс-выставку новогодних игрушек «Теплая сказка». Она открылась сегодня, 20 декабря, в Городском дворце детского и юношеского творчества имени В.Г. Джарты.

— Выставка недаром получила свое название: от каждого ее экспоната веет теплом и сказкой. Фигурки веселых Дедов Морозов и улыбчивых Снегурочек, милых зайчиков и забавных снеговиков, а также других очаровательных персонажей завораживают, погружая в праздничную атмосферу. Авторы вложили в работы фантазию, креатив и, конечно, частичку души, — отметили в пресс-службе администрации города.

В этом году свои новогодние игрушки представили более 400 мастеров. Их авторами стали юные воспитанники дома творчества. Поделки выполнены в одной технике – «новогодняя ватная игрушка».

Городской конкурс-выставка игрушек стал для Макеевки уже традиционным. В этом году он проводится уже в седьмой раз.

Выставка будет работать до 14 января 2022 года.

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